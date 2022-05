Ce urmeaza la FC Arges: "Nu ne vine sa credem ce am patit! Aducem 6-7 jucatori"

Articol de GSP - Publicat sambata, 07 mai 2022 23:50 / Actualizat duminica, 08 mai 2022 00:10FC Arges - CFR Cluj 0-6 | Jean Vladoiu, presedintele pitestenilor, si-a criticat la final fotbalistii si anunta ca urmeaza sa vina in vara la Arges "6-7 jucatori de valoare"."Stau cu Andrei Prepelita si nu ne vine sa credem. Nu stiu ce se intampla cu jucatorii, n-avem atitudine, determinare. Parca unii dintre ei au intrat in vacanta! Asa s-a intamplat si anul trecut, in ultimele 3 meciuri, dupa ce ... citeste toata stirea