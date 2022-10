Ce urmeaza la FCSB dupa umilinta cu Silkeborg? Mihai Stoica: "Nu am vorbit cu patronul, el decide! Decizia nu i-a apartinut lui Dica" + Cum explica esecul: "Alt sport!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 07 octombrie 2022, 20:27 / Actualizat vineri, 07 octombrie 2022 20:30Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a comentat esecul rusinos suferit la Silkeborg, in grupa de Conference League, scor 0-5.FCSB a mers cu o echipa improvizata la Silkeborg si s-a facut de ras. Intrebat daca va continua cu aceeasi strategie in grupa de Conference League, Mihai Stoica a replicat: "Nu am vorbit cu patronul. El decide, el face strategia clubului! ... citeste toata stirea