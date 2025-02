Ce urmeaza pentru FCSB in doar 18 zile * 3 derby-uri de foc si o "dubla" incendiara in Europa League

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 08:55 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 09:27FCSB s-a calificat in optimile Europa League, dupa o dubla victorie cu PAOK Salonic (2-1 si 2-0) si continua sa adune meciuri, atat in Superliga, cat si in cupele europene. Iar luna martie se anunta una complicata.La FCSB nu e timp de respiro. Campioana Romaniei isi afla azi adversara din runda urmatoare. Va fi Lyon sau Eintracht. Iar turul se va disputa chiar saptamana ... citește toată știrea