Ce urmeaza pentru Horatiu Moldovan, dupa ce si-a anuntat dorinta de a pleca de la Atletico Madrid: "Foarte aproape"

Articol de Daniel Scorpie, Adrian Duta - Publicat joi, 04 iulie 2024, 15:17 / Actualizat joi, 04 iulie 2024 15:49Horatiu Moldovan (26 de ani) are sanse mari sa plece de la Atletico Madrid in aceasta vara. Portarul roman inca nu a jucat pentru madrileni.Moldovan a fost transferat de Atletico in ianuarie, de la Rapid, pentru 800.000 de euro. Insa de atunci a ramas doar pe banca, nu a jucat niciun minut, titularul Jan Oblak nu a fost scos dintre buturi de Diego Simeone.Titular in ... citește toată știrea