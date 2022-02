Ce urmeaza pentru Simona Halep, dupa infrangerile de la Dubai si Doha * Cand revine in circuit

Articol de GSP - Publicat luni, 21 februarie 2022, 17:58 / Actualizat luni, 21 februarie 2022 18:15Simona Halep (30 de ani, 27 WTA) a fost invinsa de Caroline Garcia (28 de ani, 76 WTA) in turul I al turneului WTA 1000 de la Doha, scor 4-6, 3-6. Pentru dubla campioana de Grand Slam urmeaza o pauza de trei saptamani.Simona Halep a fost de nerecunoscut in disputa cu Garcia, dar are timp sa isi revina pana la urmatoarea competitie. Romanca va reintra in circuit pe 7 martie, la Indian Wells, ... citeste toata stirea