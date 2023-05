Articol de Aurelian Botezatu - Publicat sambata, 14 ianuarie 2023, 08:45 / Actualizat sambata, 14 ianuarie 2023 09:38Fundasul central Gjoko Zajkov (27 de ani) pare jucatorul de care Universitatea Craiova avea cel mai putin nevoie in acest moment. E al 6-lea pe postul lui in lotul lui Neagoe, iar in banda, conform transfermarkt.de, n-a jucat decat o data in ultimii 4 ani si jumatate.Finantatorul Mihai Rotaru a bifat deja doua transferuri in contul Universitatii, Alexandru Isfan plus Gjoko ... citeste toata stirea