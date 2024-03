Cea mai controversata lupta a anului are loc astazi la Polivalenta din Bucuresti * Cum a ajuns "Bombardierul" Pascu sa lupte cu Ovidiu Neveu

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 11 martie 2024, 17:23 / Actualizat luni, 11 martie 2024 17:24Gala Heroes "Provocarea Secolului" are loc astazi, de la ora 20:00, in sala Polivalenta din Bucuresti. Cea mai asteptata lupta este cea dintre Ioan "Bombarbierul" Pascu si Ovidiu Neveu.Gala Heroes "Provocarea Secolului" nu va fi televizata in Romania. Poate fi urmarita in sistem pay per view pe heroesmma.ro.Toate rezultatele si imagini din gala vor putea fi urmarite pe GSP.ro.A venit ... citește toată știrea