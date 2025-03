"Cea mai mare tampenie!" * Nu-si explica decizia jucatorilor de la clubul unde e asteptat astazi Dorinel Munteanu

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 18 martie 2025, 08:57 / Actualizat marti, 18 martie 2025 09:24Dorinel Munteanu (56 de ani) va deveni noul antrenor al celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe. Laszlo Dioszegi, conducatorul covasnenilor, a anuntat luni numirea acestuia in functia de "principal", inlocuindu-l pe Valentin Suciu (44 de ani).Anuntul a venit in contextul in care Sepsi a suferit un esec neasteptat in prima etapa din play-out, 1-2 pe teren propriu cu Gloria Buzau, ultima clasata. ... citește toată știrea