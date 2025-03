Cea mai proasta afacere din istorie? Stelistul care a dat cu piciorul la 8 milioane de euro: "Imi dadea 100 de Bitcoin pe el, dar am refuzat"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 05 martie 2025, 12:16 / Actualizat miercuri, 05 martie 2025 12:34Stelistul Adi Popa sustine ca in 2012 a avut ocazia sa devina posesorul a 100 de Bitcoin. In cotatia de azi, suma ar fi fost echivalenta cu aproximativ 8,3 milioane de euro!Jucatorul Stelei a avut o oferta pentru contul personal creat intr-un joc celebru, Age of Empires.Adi Popa a ratat aproximativ 8 milioane de euro: "Zic, asta ma ia la misto"+33 FOTO"In 2012-2013, ma ... citește toată știrea