Articol de David Marinescu - Publicat joi, 09 noiembrie 2023, 12:59 / Actualizat joi, 09 noiembrie 2023 15:03CUPA EDU 2023 aduna la start echipe de la 24 de licee din Bucuresti si Voluntari, competitie care se va incheia pe 17 decembrie.CUPA EDU 2023 a debutat pe 7 noiembrie, urmand sase saptamani cu meciuri pana cand cele mai puternice echipe vor disputa marea finala.Ultimul act al competitiei va avea loc duminica, 17 decembrie, in cadrul Arenei ROMSILVA din Bucuresti incepand cu ora 11: ... citeste toata stirea