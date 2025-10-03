Editeaza

"Cea mai tare actiune din istoria echipelor nationale" * Nationala U21 a creat un gol minunat cu Elvetia!

Sursa: Gazeta Sporturilor
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 23:30
16 citiri
Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 15 octombrie 2024, 20:43 / Actualizat marti, 15 octombrie 2024 20:43

Golul 2 din Romania - Elvetia, in preliminariile EURO 2025, a fost o adevarata "bijuterie", reusita venita la capatul unei faze pe care "tricolorii" au purtat-o in viteza, cu atingeri de clasa si executii din prima.

In Giulesti, in meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European U21 de anul viitor, "tricolorii" au deschis scorul in minutul 16. Andrei Borza i-a pasat lui ...citește toată știrea

