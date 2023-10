ACSM Ceahlaul si SC Otelul Galati au oferit un joc spectaculos in amicalul pe care cele doua formatii l-au disputat vineri la Piatra Neamt, in pauza competitionala luata pe perioada partidelor echipelor nationale.Nemtenii au condus de doua ori in fata prim-divizionarei galatene, insa au cedat din nou pe final, ca in ultimele jocuri din campionat, in minutul 88. 4-3 pentru trupa lui Dorinel Munteanu s-a incheiat partida, cu patru goluri inscrise in prima repriza si altele trei in partea a doua. ... citeste toata stirea