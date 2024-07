Ceahlaul, aproape de o surpriza in amicalul cu FC Botosani. Un mijlocas fost la Dinamo si Rapid a marcat pentru nemteni, iar in poarta a stat o fosta speranta a fotbalului romanesc

La aproape doua saptamani de la inceperea pregatirii pentru noul sezon de Liga 2, Ceahlaul Piatra Neamt a disputat, duminica dimineata, primul amical, primul si sub comanda noului antrenor Marco Veronese.Nemtenii s-au deplasat la Botosani, pentru jocul cu formatia de prima liga, in fata careia au cedat la limita, scor 1-2, dupa ce au condus pana spre final cu 1-0.Ceahlaul a condus la Botosani pana in final, dar a cedat la limitaAntrenorul italian Marco Veronese a inceput amicalul de la ... citește toată știrea