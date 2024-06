Ceahlaul nu are certificarea pentru Liga 2, dar seful clubului nu are emotii: "In mod normal, o vom primi". Problemele intampinate de nemteni

Trei echipe cu drept de joc in noul sezon de Liga 2, Concordia Chiajna, Ceahlaul Piatra Neamt si Viitorul Pandurii Targu Jiu, au emotii in ceea ce priveste participarea in editia 2024-2025 de campionat.Asta dupa ce Comisia de certificare din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a constatat ca nu indeplinesc conditiile minime pentru a luat startul in Liga 2. Decizia nu este, insa, definitiva, cluburile avand calea apelului, dar si pe cea de a merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Laussane. ... citește toată știrea