Ceahlaul si-a creionat bugetul pentru sezonul viitor. Banii pe care ii va primi de la autoritati si cum ar putea sustine suporterii echipa: "Nu putem cobori sub aceasta suma daca vrem sa facem performanta"

Conducerea clubului Ceahlaul Piatra Neamt a creionat bugetul pentru sezonul viitor al Ligii 2. Gruparea de sub Pietricica are nevoie de cel putin 1,8 milioane de euro, iar daca banii vor fi stransi fara probleme din toate directiile obiectivul va fi accederea in play-off.Ceahlaul mizeaza pe un buget de cel putin 1,8 milioane de euro pentru sezonul 2024/25 de Liga 2. Sume modice primite de la autoritatiInvitat in emisiunea "Tribuna Suporterilor", la postul local de televiziune Monitor TV,