Ceahlaul, taras spre noul sezon de Liga 2! Finantatorul clubului a anuntat obiectivul: "Clar, evitarea retrogradarii. Incercam sa o taraim cat putem!" Mai multi jucatori de baza pleaca

Sperantele suporterilor nemteni de a avea cat mai rapid echipa in primul esalon sunt naruite din fasa de catre finantatorul Ceahlaului Anton Mazarianu.Dupa un sezon recent incheiat in care echipa a visat la play-off, nemtenii sperau ca Ceahlaul sa se bata la promovare in stagiunea viitoare a Ligii 2, dar omul cu banii de sub Pietrica le da fanilor o veste proasta. Cel putin pentru moment.Obiectivul Ceahlaului va fi evitarea retrogradarii din Liga 2, iar clubul va functiona in regim de avarie! ... citește toată știrea