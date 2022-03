Cei doi jucatori pe care FC Arges incearca din greu sa ii pastreze la club: "Am primit oferta de la CFR. Si pentru el avem solicitari"

Cristian Gentea, primarul Pitestiului, a dezvaluit ca doi dintre jucatorii lui FC Arges sunt doriti insistent de alte echipe.FC Arges a reusit surpriza pe final de sezon regular si i-a luat locul lui FC Botosani in play-off, in urma unui duel direct in a 30-a etapa.Mai multi dintre jucatorii de sub comanda lui Andrei Prepelita erau deja doriti de alte formatii, iar calificarea in play-off doar le-a crescut cota.Despre interesul lui CFR pentru Andrei Isfan s-a mai vorbit, tanarul jucator de ... citeste toata stirea