Cei mai buni jucatori de la FCSB, concluzii dupa 4-0 cu Dinamo: "S-a vazut"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat miercuri, 30 octombrie 2024, 23:13 / Actualizat miercuri, 30 octombrie 2024 23:22Marius Stefanescu si Alexandru Baluta au oferit primele reactii dupa jocul excelent reusit in victoria campioanei FCSB cu Dinamo, 4-0 in grupele Cupei Romaniei, in care a punctat de doua ori.Extrema adusa in vara de la Sepsi pentru 1,3 milioane de euro a spus ca se bucura ca a reusit sa-si treaca numele pe lista marcatorilor, dupa ce pana acum punctase doar de trei ori in ... citește toată știrea