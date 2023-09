Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 21 septembrie 2023, 20:23 / Actualizat joi, 21 septembrie 2023 20:30Peter Prevc, Thomas Lackner si Vladimir Zogravski sunt trei dintre saritorii care vor lua parte la etapa de Cupa Mondiala de Vara, competitie care va avea loc in perioada 22 -24 septembrie la Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarna de pe Valea Carbunarii.Saritori din saptesprezece tari vor evolua in acest weekend pe trambulina de 97 de metri de la Rasnov, in doua etape ... citeste toata stirea