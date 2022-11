Cel mai slab fotbalist al FCSB-ului la Craiova, luat in colimator de Becali: "A pierdut toate mingile!"

Articol de GSP - Publicat luni, 14 noiembrie 2022, 17:13 / Actualizat luni, 14 noiembrie 2022 17:21Gigi Becali, patronul FCSB, nu a fost multumit de prestatia lui Billel Omrani (29 de ani, atacant) cu FCU Craiova (2-0). Francezul a fost titular in locul lui Andrea Compagno, a carui prezenta in Banie l-ar fi costat pe Becali 100.000 de euro.Omrani a fost inlocuit in minutul 56 cu David Miculescu, fotbalist care nu i-a displacut finantatorului ros-albastrilor.GSP LIVEExplicatiile formei ... citeste toata stirea