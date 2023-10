Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 13 octombrie 2023, 13:17 / Actualizat vineri, 13 octombrie 2023 13:18Denis Alibec, 32 de ani, a fost printre cei mai slabi "tricolori" in Belarus - Romania 0-0, meci din runda a 7-a a grupei I, preliminariile Euro 2024.Pentru Romania urmeaza partida cu Andorra de duminica (21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct pe PrimaTV)"Tricolorii" se claseaza pe 2, loc calificabil, cu doua lungimi in fata Israelului, care are insa un meci mai putin ... citeste toata stirea