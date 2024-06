Cele 21 de echipe promovate in Liga 3. In mansa retur a barajului, 7-0 a fost cel mai mare scor inregistrat. Dinamo a lui Nicolae Badea a avut nevoie de prelungiri pentru a-si invinge adversara

Mansa retur a meciurilor de baraj pentru promovarea in noul sezon de Liga 3, editia 2024-2025, a avut loc duminica, 23 iunie 2024, de la ora 17:30.Un singur joc a avut nevoie de reprize de prelungiri pentru a se decide promovata in Liga 3. Dupa 2-2 in tur, ACS FC Dinamo Bucuresti (Bucuresti) a trecut de CSL Stefanestii de Jos (Ilfov) cu 4-3, dupa prelungiri, dupa 3-3 dupa 90 de minute. Cele 41 de judete si Bucurestiul au fost repartizate in sapte regiuni a cate sase echipe campioane fiecare, ... citește toată știrea