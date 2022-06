Cele 42 de castigatoare de Liga 4, campioanele judetene, si meciurile rezultate pentru barajul de promovare in Liga 3. Se vor disputa insa doar 19 jocuri, nu 21

Dupa barajul de mentinere in Liga 2, cele doua de mentinere/promovare in Liga 1 si cele zece si mai apoi cinci pentru promovarea in Liga 2, in fotbalul romanesc urmeaza noi meciuri decisive pentru desemnarea viitoarelor componente ale unui campionat de nivel national. In acest weekend si la finalul saptamanii viitoare au loc meciurile de baraj pentru promovarea in Liga 3.Campioanele judetene, respectiv cea a Bucurestiului vor juca in urmatoarele doua sambete, 18 iunie, respectiv 25 iunie, ... citeste toata stirea