Cele mai tari nume din tenis au confirmat prezenta la turneul de la Doha

Turneul de la Doha va reuni in 2025 cele mai mari vedete ale tenisului masculin. Novak Djokovici, Carlos Alcaraz si Jannik Sinner vor fi in Qatar in februarie.Italianul Sinner, numarul 1 mondial, si spaniolul Alcaraz, locul 3. ATP, vor fi la Doha intre 17 si 22 februarie 2025.