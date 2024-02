Centura intercontinentala ISKA, pusa la bataie la Baia Mare: Andrei Ostrovanu vs americanul Omar Moreno

Articol de Cristina Negrila - Publicat joi, 15 februarie 2024, 09:47 / Actualizat joi, 15 februarie 2024 09:54Sezonul de lupte in Romania incepe spectaculos, iar in luna martie. La Baia Mare, fanii sportului de contact vor avea parte de un duel pentru centura intercontinentala ISKA intre Andrei Ostrovanu si americanul Omar Moreno, sportiv cu victorii in faimoasa promotie Glory.In varsta de 30 de ani, Ostrovanu are 40 de victorii la profesionisti si doar 9 infrangeri, avand in palmares ... citește toată știrea