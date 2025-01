Cezar Cretu deschide intalnirea de Cupa Davis dintre Romana si Bulgaria, disputata la Craiova

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 30 ianuarie 2025, 15:04 / Actualizat joi, 30 ianuarie 2025 15:04Romania lupta in acest final de saptamana pentru un loc in Grupa Mondiala I a Cupei Davis cu Bulgaria, echipa care nu-l are in componenta pe Grigor Dimitrov. In urma tragerii la sorti, primul meci al zilei de vineri va Cezar Cretu - Pyotr Nesterov, urmat de cel dintre Filip Jianu - Iliyan Radulov.Romania si Bulgaria se intalnesc vineri si sambata in Sala Polivalenta din Craiova in ... citește toată știrea