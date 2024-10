CFC Arges, club mare, dar nu prea! "Campionii" nu-si asuma obiectivul promovarii, dar merg pe burta cu gandul la prima liga! "Asa a fost de la inceputul sezonului structurata aceasta constructie"

Campionii FC Arges se pretinde un club mare in fotbalul romanesc, continuatorul FC Arges, formatie campioana in doua randuri, in 1972 si 1979. Cand vine vorba despre asumare, despre batut cu pumnul in piept, de aratat o atitudine cu adevarat de echipa mare, actuala trupa care isi desfasoara meciurile de acasa de mai bine de un an la Mioveni, in orasul vecin celui pe care il reprezinta, se da la fund! Chiar daca este una dintre echipele cu conditii si posibilitati cu mult peste majoritatea ... citește toată știrea