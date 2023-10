Campionii FC Arges are de recuperat multe puncte pentru a urca in jumatatea superioara a clasamentului de Liga 2, iar primul meci al pitestenilor cu noul antrenor, Eugen Neagoe, va avea loc marti, de la ora 17:00, pe teren propriu, la Mioveni, contra CSM Slatina.Duelul, care va fi in format live-text pe Liga2.ro, parte din etapa a 10-a, a fost prefatat de Eugen Neagoe. "Tehnicianul" spera sa debuteze cu dreptul in noua sa experienta.Campionii FC Arges, duel cu CSM Slatina in etapa a 10-a de ... citeste toata stirea