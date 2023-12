Eugen Neagoe spera sa termine anul cu victorie pe banca echipei Campionii FC Arges, lucru care s-a si intamplat. Pitestenii au trecut, in etapa a 15-a de Liga 2, ultima din 2023, de CSC Dumbravita, la Mioveni, scor 2-0, reusind cate un gol pe repriza.Antrenorul a tras concluziile din tabara Argesului si a semnalat anumite momente mai putin bune, dar si detalii care l-au multumit, cum ar fi atitudinea jucatorilor si faptul ca au reusit, per total, sa aduca trei puncte in clasamentul din Liga 2. ... citeste toata stirea