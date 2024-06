CFC Arges, la a treia achizitie, tot din prima liga! Nou-prezentatul era campion al Romaniei vara trecuta

Campionii FC Arges si-a prezentat, marti seara, 11 iunie 2024, a treia achizitie noua perfectata in aceasta vara, pentru noul sezon de Liga 2, 2024-2025.Kevin Doukoure, ultima data la Universitatea Cluj, in prima liga, a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu noua echipa prezidata de Danut Coman si va juca pentru prima data in liga secunda din Romania.Kevin Doukoure a semnat cu Campionii FC ArgesKevin Doukoure Grobry, pe numele sau intreg, originar din Coasta de Fildes, in varsta de ... citește toată știrea