CFC Arges, la un gol sa se faca de ras cu ultima clasata, Progresul Spartac. Eugen Neagoe, mesaj ferm: "Jucatorii trebuie sa se trezeasca, n-au voie sa se prezinte asa"

Campionii FC Arges s-a chinuit pentru o victorie cu ultima clasata in Liga 2, Progresul Spartac, pe teren propriu, sambata, 2 martie, in etapa a 17-a. Cu 1-0 s-a impus formatia lui Eugen Neagoe, desi a avut om in plus mai bine de o repriza si jumatate.Antrenorul a afirmat ca a fost dezamagit de atitudinea fotbalistilor, de modul in care s-au prezentat, dar, in mod surprinzator, desi a jucat contra unei echipe care are semne de intrebare mari fata de cum va arata din vara in Liga 3, a remarcat