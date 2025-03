CFC Arges - Metalul Buzau se joaca ACUM. Moldoveanu si Bortoneanu au semnat marile ocazii ale primei reprize

Al saptelea meci al zilei din Liga 2 si ultimul programat in prima zi a primaverii din 2025, 1 martie, are loc la Mioveni, pe stadionul Orasenesc, intre Campionii FC Arges, o echipa aflata pe loc calificabil in play-off, si Metalul Buzau, o formatie care isi joaca ultima sansa la accederea in acest turneu al campionatului.Partida de la Mioveni incepe de la ora 13:30 si conteaza pentru etapa a 19-a, antepenultima a sezonului regular 2024-2025.Etapa a 19-a a debutat de joi, cand Ceahlaul si ... citește toată știrea