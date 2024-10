CFC Arges trece la limita de Chindia si face un salt important in clasament. Vedetele Vladut Morar si Mihai Roman au adus succesul pitestenilor

Doua meciuri intre foste prim-divizionare au loc in aceasta etapa a Ligii 2, iar primul dintre ele are loc vineri, 18 octombrie 2024. La Mioveni, pe stadionul Orasenesc, s-au intalnit Campionii FC Arges si Chindia Targoviste, adica formatiile care au picat din prima liga in vara anului 2023. Castig de cauza au avut pitestenii, care s-au impus cu scorul de 2-1, fara mari emotii, desi rezultatul este unul strans.In celalalt joc sunt fata in fata FCU Craiova si FC Voluntari, adica retrogradatele ... citește toată știrea