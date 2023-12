Ultimul meci dintre cele trei programate joi, 30 noiembrie 2023, in Liga 2, in etapa a 15-a, ultima stabilita in 2023, a avut loc la Mioveni, acolo unde Campionii FC Arges a trecut cu scorul de 2-0 de CSC Dumbravita.Primul meci al zilei s-a disputat de la ora 14:00, la Sibiu, pe stadionul Municipal, unde liderul CSC Selimbar a intalnit CSM Resita si au remizat la scorul de 2-2. Ulterior, de la ora 17:30, la Bucuresti, Steaua a evoluat contra Corvinului si a pierdut cu scorul de 0-1. Runda ... citeste toata stirea