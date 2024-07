CFR Cluj a adus inlocuitor pentru Philip Otele * Continua importul internationalilor kosovari in Superliga

Articol de Cezar Titor - Publicat marti, 09 iulie 2024, 21:47 / Actualizat marti, 09 iulie 2024 21:52CFR Cluj l-a transferat pe Meriton Korenica, asa cum anunta cei de la Manisa, echipa din al doilea esalon al fotbalului din Turcia.Korenica are 27 ani, este international kosovar si evolueaza atat in flancul drept, cat si in cel stang al ofensivei.Korenica, inlocuitorul lui Otele la CFR ClujDe-a lungul carierei, Korenica a mai evoluat pentru KF Rahoveci, Skhendija, Metalurg Skopje, KF ... citește toată știrea