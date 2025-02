CFR Cluj a anuntat al doilea transfer al zilei

Articol de Claudiu Badea - Publicat marti, 04 februarie 2025 23:58 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 00:00CFR Cluj l-a anuntat oficial pe Moustapha Name (29 ani). Este al doilea transfer in aceeasi zi pentru clujeni. Alexandru Borbei (21 ani) este prima achizitie anuntata marti de CFR.Name vine de la Pafos, formatie la care evolueaza si Vlad Dragomir (25 ani). In acest sezon, senegalezul a jucat in 24 de meciuri ale cipriotilor din toate competitiile. Un singur gol a marcat acesta, in ... citește toată știrea