CFR Cluj a anuntat ultima despartire imediat dupa miezul noptii * Nefolosit de Dan Petrescu de 4 luni, fotbalistul a semnat cu alta echipa din Superliga

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 11 februarie 2025, 07:25 / Actualizat marti, 11 februarie 2025 07:25Robert Filip (22 de ani) a fost imprumutat de CFR Cluj la FC Botosani pana la finalul acestui sezon. Anuntul a fost facut de catre clubul din Gruia la putin timp dupa miezul noptii, la doar cateva ore de la victoria cu UTA Arad, scor 4-1, in etapa 26 a Superligii.Mijlocasul nu mai intra de mult in planurile lui Dan Petrescu. Ultima aparitie a acestuia in Superliga dateaza din ... citește toată știrea