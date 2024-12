CFR Cluj a pregatit meciul decisiv din Cupa Romaniei Betano fara antrenor * In pline tensiuni, Dan Petrescu nu s-a mai intors cu echipa

Articol de Andrei Craitoiu, Maria Olteanu - Publicat marti, 17 decembrie 2024, 10:45 / Actualizat marti, 17 decembrie 2024 11:23Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a ramas singur la Bucuresti dupa egalul 1-1 cu Unirea Slobozia, de duminica seara, din etapa a 20-a a Superligii. Echipa lui se va intoarce la mijlocul acestei saptamani in Capitala, pentru partida din Cupa Romaniei cu Rapid.Rapid - CFR Cluj, in ultima etapa din grupele Cupei Romaniei, are loc joi, 19 ... citește toată știrea