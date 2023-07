Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 26 iulie 2023, 12:58 / Actualizat miercuri, 26 iulie 2023 13:20CFR Cluj a anuntat al 12-lea transfer al verii: Josip Mihalic (20 de ani), un mijlocas ofensiv care a jucat ultima data la Slaven Belupo.Croatul vine dupa un sezon cu 13 meciuri disputate pentru Slaven Belupo, in care a marcat un gol si nu a pasat decisiv.MERCATOMutare de ultim moment in Superliga: semneaza fotbalistul cu 5 titluri in CV!CFR Cluj a mai anuntat un transferCFR Cluj ... citeste toata stirea