Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 21 octombrie 2023, 11:14 / Actualizat sambata, 21 octombrie 2023 11:46CFR Cluj a anuntat, sambata dimineata, trecerea in nefiinta a unui nume care s-a identificat cu "feroviarii". Alexandru Matei, fost jucator, conducator si pentru putin timp antrenor in Gruia, a incetat din viata la varsta de 69 de ani.Fost fundas, Alexandru Matei a evoluat pentru "feroviari" in anii '80, pentru ca ulterior sa faca trecerea spre sectorul administrativ al clubului. ... citeste toata stirea