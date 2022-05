CFR Cluj i-a fixat pretul lui Andrei Burca * Pentru ce suma este dispusa campioana sa-si vanda cel mai bun fundas

Articol de Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat vineri, 27 mai 2022, 09:25 / Actualizat vineri, 27 mai 2022 09:34CFR Cluj accepta sa se desparta de Andrei Burca (29 de ani) daca vreun club va fi dispus sa plateasca un milion si jumatate de euro. Agentii incearca sa-i gaseasca o echipa in zona araba.Campioana l-ar putea pierde pe cel mai bun fundas central inainte sa porneasca in preliminariile Champions League. Stoperul international a fost asta-iarna aproape de un transfer in Asia si ... citeste toata stirea