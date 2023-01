CFR Cluj l-a cedat pe fotbalistul disparut subit in ultimul an

Articol de GSP - Publicat marti, 24 ianuarie 2023, 15:11 / Actualizat marti, 24 ianuarie 2023 15:52CFR Cluj l-a cedat pe mijlocasul Catalin Itu (23 de ani) la Politehnica Iasi, in Liga 2. Itu, jucator cu 68 de meciuri la echipa din Gruia, se afla intr-o situatie curioasa: nu a jucat deloc in acest sezon, e interzis si pe banca!Catalin Itu "evadeaza" de la CFR Cluj. Dupa o prima parte a sezonului in care nu a jucat deloc, mijlocasul central a fost imprumutat la Poli Iasi pentru a doua parte ... citeste toata stirea