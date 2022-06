CFR Cluj negociaza cu Rapid si cu Farul * Anuntul lui Cristi Balaj despre transferuri

Articol de GSP - Publicat duminica, 12 iunie 2022, 11:48 / Actualizat duminica, 12 iunie 2022 12:51Cristi Balaj (50 de ani), presedintele de la CFR Cluj, considera ca Rapid poate intra in lupta pentru titlul in sezonul viitor, alaturi de echipa antrenata de Dan Petrescu, de FCSB si de Universitatea Craiova.Desi ii vede pe giulesteni ca fiind contracandidatii echipei sale la cucerirea titlului, Balaj a recunoscut ca CFR este in discutii cu Rapid pentru a ceda jucatori la echipa pregatita de ... citeste toata stirea