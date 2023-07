Articol de Marius Margarit, Sergiu Alexandru - Publicat luni, 03 iulie 2023, 18:32 / Actualizat luni, 03 iulie 2023 19:21CFR Cluj ar putea rezolva in zilele viitoare transferul fundasului dreapta Vasile Mogos (30 de ani).Presa din Italia anunta ca internationalul roman, care a bifat 4 meciuri pentru nationala de seniori, se va desparti in curand de Crotone. Iar destinatia probabila este CFR Cluj.fcsb vs cfrSchimbare spectaculoasa de forte in lupta granzilor: CFR cu low cost, FCSB la ... citeste toata stirea