CFR Cluj, pregatita sa adaposteasca peste 500 de refugiati ucraineni: "Pot fi asigurate conditii de cazare si masa"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 01 martie 2022, 09:03 / Actualizat marti, 01 martie 2022 09:22Doua familii cu copii, din Cernauti, au fost cazate in doua apartamente ale clubului CFR Cluj, care e pregatit sa ajute sute de ucraineni ce fug de razboi.Printre cluburile romanesti dispuse sa acorde ajutor refugiatilor din Ucraina se numara si CFR Cluj. Duminica au ajuns in oras doua familii din Cernauti, oras aflat la 60 de kilometri de granita cu Romania.RAZBOI IN UCRAINARazboi ... citeste toata stirea