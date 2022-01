CFR Cluj s-a inteles cu un fotbalist de la FC Botosani inainte de meciul direct * Balaj: "L-am informat pe Iftime, am procedat corect si moral"

Articol de Dan Udrea - Publicat luni, 31 ianuarie 2022, 11:20 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2022 12:07CFR Cluj s-a inteles cu Christopher Braun (30 de ani), fundas dreapta la FC Botosani. Neamtul cu origini ghaneze va ajunge in curtea campioanei in vara, atunci cand ii va expira contractul cu gruparea moldava.Cu putin timp inainte de meciul direct dintre CFR Cluj si FC Botosani, programat in aceasta seara, de la ora 20:00, ardelenii au batut palma cu unul dintre jucatorii adversarei. Este ... citeste toata stirea