CFR Cluj schimba strategia! Ce transfer a facut campioana: "Vine din Serie C" + "Am adus 5 jucatori din zona Africii"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 12:12 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 13:20CFR Cluj, liderul din Liga 1, incearca sa intinereasca lotul, iar in aceasta perioada de mercato a adus mai multi jucatori pentru a acoperi regula U21.Pe langa portarul Razvan Sava (19 ani) si atacantul Daniel Birligea (21 de ani), CFR Cluj l-a adus din Serie C, de la Pistoiese, pe Raoul Mal, dupa cum scrie presa din Italia. Mal e un mijlocas defensiv de 21 de ani, care are dubla cetatenie, ... citeste toata stirea