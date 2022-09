CFR Cluj se desparte de un jucator adus in aceasta vara! Aproape sa semneze cu noua echipa

Articol de Marius Margarit - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 12:23 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 12:46CFR Cluj este foarte aproape sa il piarda pe Jefte Betancor (29 de ani), atacantul adus in aceasta vara de la Farul.Spaniolul este aproape de imprumutul la Pafos, potrivit Fanatik. Din informatiile GSP, Jefte este deja in Cipru, unde se pun la punct ultimele detalii ale mutarii, inainte ca jucatorul sa efectueze vizita medicala.CFR CLUJDoi atacanti in doua zile! CFR Cluj ... citeste toata stirea