CFR Cluj si-a stabilit ultima tinta din mercato: lupta in doi cu Sumudica pentru semnatura unui fost international

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat joi, 07 iulie 2022, 07:04 / Actualizat joi, 07 iulie 2022 07:24CFR Cluj spera sa-si completeze lotul cu Silviu Lung jr., aflat la finalul contractului cu Kayserispor. Pe portarul in varsta de 33 de ani il mai vrea si Marius Sumudica la Al Raed, noul lui club din Arabia Saudita.Balgradean nu a intampinat probleme in Armenia, unde nici nu a avut mai nimic de aparat in partida cu Piunik, dar conducerea CFR-ului cauta sa-l ... citeste toata stirea