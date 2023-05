Articol de Eduard Apostol - Publicat joi, 25 mai 2023, 11:40 / Actualizat joi, 25 mai 2023 12:40Ivan Martic a ratat penalty-ul decisiv in finala Cupei Romaniei dintre Sepsi si U Cluj, castigata de covasneni la loviturile de departajare (5-4), iar Universitatea Craiova poate rata accederea la barajul Conference League. La fel si CFR Cluj, din cauza lui Ze Gomes.Sepsi s-a impus in finala Cupei Romaniei, la penalty-urile de departajare, scor 5-4, in dauna lui U Cluj. Prima finala suta la suta ... citeste toata stirea